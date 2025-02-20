MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor

Dünyanın en önemli savunma sanayii etkinliklerinden olan ve iki yılda bir düzenlenen IDEX fuarı Birleşik Arap Emirlikleri’nin ev sahipliğinde devam ediyor. Türkiye’de savunma sanayii dendiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) de bir hayli ilgi gören standıyla etkinlikle yer alıyor.

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak, TRT Haber’e özel açıklamalarda bulundu ve son derece önemli iki ayrı projeye dair detayları ilk kez duyurdu…

Dolanan mühimmatlar farklı kabiliyetlerde olacak

MKE Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kıyak, dünyadaki son gelişmeler ışığında kendilerinin de dolanan mühimmat ailesi üretmek için kolları sıvadıklarını açıkladı. Toplamda 5-6 çeşit mühimmat üzerine çalıştıklarını ifade eden Kıyak, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz üzere dolanan mühimmatın en büyük düşmanı jammer olarak da bilinen karıştırıcılar. Önce bunu imha edecek bir mühimmat geliştiriyoruz. Havaya atıyorsunuz ve nereden sinyal alırsa oraya taarruz ediyor.

Sonrasında siz dron sistemlerinizi harp sahasında daha rahat kullanabiliyorsunuz. Bu noktada da MKE olarak hepsi GPS güdümlü olan kısa, orta ve uzun menzilli üç çeşit dolanan mühimmat üreteceğiz.”

[Dolanan mühimmatlar harp sahasının yeni dönemdeki en kritik oyuncularından biri.]

“İlk test mart ayının sonunda”

Bunların yanı sıra çok ağır harp başlığına sahip, daha uzun menzillere gidecek dördüncü bir dolanan mühimmat da yapacaklarını sözlerine ekleyen Ümit Kıyak, ancak her şeyin ‘uzun menzil’ olmadığının altını çizdi.

Kimi zaman çok kısa mesafelerde de sonuç almak gerektiğini anımsatan Kıyak, MKE’nin bunun için hem kablo güdümlü hem de lazer güdümlü sistemler üzerinde de çalıştığını ifade etti. Amaçlarının kimi durumlarda hedefi görerek imha edecek küçük dronlar yapmak olduğu bilgisini paylaştı.

MKE imzalı dolanan mühimmatlar için takvimi de açıklayan Ümit Kıyak, “Kısa ve orta menzilli dolanan mühimmatlarımızın mart ayının sonunda testlerini yapacağız. Bu yıl içerisinde söz konusu programımızın ilk üç dronunu seri üretime geçecek hale getireceğiz. Projeler için çalışırken paralel olarak seri üretim altyapısını da oluşturuyoruz.” ifadesini kullandı.

[MKE imzalı 105 mm Boran obüsleri yakın gelecekte farklı platformlara da entegre edilecek.]

Araç üzerine entegre 105’lik obüs geliyor

Halihazırda 105 mm mühimmatların dünyada pek de yaygın olmadığını anımsatan Kıyak, “Ancak farklı sebepler nedeniyle 155’lik obüslerin konuşlanamadığı yerler oluyor. Bu gibi durumlarda havadan taşınan obüs ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bazen helikopterle ilgili yere taşımak, atışı yapmak ve hızlıca yer değiştirmek gerekiyor.” dedi.

MKE imzalı 105’lik obüslerin çok hafif olduğu için havadan rahatça taşındığını anlatan Ümit Kıyak, yurt dışı pazarlarını incelediklerinde araç üzerine entegre edilmiş 105’lik obüs ihtiyacı olduğunu gözlemlediklerini söyledi.

Bu nedenle söz konusu ihtiyaca yönelik de adımlar atacaklarını vurgulayan MKE Genel Müdür Yardımcısı Kıyak, sözlerini şöyle tamamladı:

“2025 yılı içinde Boran obüsünü 4X4 hafif tekerlekli bir aracın üzerine monte etmeyi düşünüyoruz. Bu konseptin özellikle yurt dışında çok taliplisi var.

MKE olarak söz konusu projelerimizin çok ciddi bir ihracat potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Eskiden ağırlıklı olarak TSK’nın ihtiyaçlarına yönelik adımları atıyorduk. Ancak ihracat yapmazsanız çarkları döndürmeniz pek mümkün değil. Biz de geçtiğimiz yıldan bu yana yurt dışı potansiyelini çok iyi değerlendiriyor ve buna yönelik AR-GE faaliyetleri geliştiriyoruz.”