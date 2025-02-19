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Gündem
TRT Haber 19.02.2025 23:12

Vali Gül açıkladı: İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı?

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. TRT Haber'e açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." dedi.

Vali Gül açıkladı: İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından, sabah saatlerinde İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, il genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtti.

Gül, "Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır" bilgisini paylaştı.

Vali Gül, ayrıca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

İstanbul'da okullara kar tatili
İstanbul'da okullara kar tatili

"Yarın karar vereceğiz"

Okulların cuma günü de tatil olup olmayacağı merak edilirken İstanbul Valisi Davut Gül, TRT Haber ekranlarında bu soruya açıklık getirdi. Vali Gül,  "Cuma günü için yarın akşam Meteorolojik verilere bakarak karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Kar yağışının daha çok İstanbul'un kuzeyinde etkisini artırdığını aktaran Gül, "Kuzey Marmara Otoyolu'nun açık tutulması, İstanbul Havalimanı yolunun açık tutulması çok önemli. Yaptıkları çalışmalardan dolayı Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

 

Gül'ün açıklamaları şu şekilde:

"Vatandaşlarımızın duyarlılığı, trafiğe çok fazla çıkılmaması neticesinde çok fazla sıkıntı yaşamadık. Yarın okullarımız tatil. İnanıyorum ki pazartesi gününe kadar kazasız bir şekilde kış şartlarını atlatmış oluruz. Yarın akşam bakacağız. Hava şartları olumsuzsa çocuklarımızın zarar görmesini istemeyiz. Yarın akşam bunu değerlendireceğiz." 

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