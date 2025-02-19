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Gündem
AA 19.02.2025 16:30

TÜSİAD yöneticileri mahkemeye sevk edildi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve suçundan yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrol talebi ile Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TÜSİAD yöneticileri mahkemeye sevk edildi
[Fotograf: İHA]

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras ile Turan hakkında savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verildi.

Bunun üzerine Turan ile Aras ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. avcıya ifade veren Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol istemiyle mevcutlu olarak mahkemeye sevk edildi.

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