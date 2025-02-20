Çok Bulutlu -1.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber, AA 20.02.2025 00:43

Fahrettin Altun: Fitne faaliyetleri bizi yolumuzdan döndüremeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun: Fitne faaliyetleri bizi yolumuzdan döndüremeyecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce, sansasyonel açıklamalar yaparak kendisini tartıştırmayı marifet sanan bir kişinin, gerçeklikle bağı olmayan, hiçbir surette ciddiye alınmayacak, asılsız birtakım iddialarda bulunduğunu belirtti.

Ortaya atıldığı günlerde hiçbir etki uyandırmayan, gündem olmayan bu anlamsız ve kötü niyetli ithamların bugün maalesef yeniden gündeme taşındığını müşahede ettiklerini aktaran Altun, "Ülkemizin çok önemli bir süreçten geçtiği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, hükümetimizin ve Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin birliği, beraberliği ve dirliği için çabalarını yoğunlaştırdığı, bu sebeple türlü saldırılarla karşı karşıya kaldığı böylesine bir dönemde bir fitne ateşinin yakılmaya çalışıldığını açık ve net bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 

Altun, açıklamasında, "Bu fitne ateşinin, bizim nezdimizde ne olursa olsun karşılık bulamayacağını, dahası ne kadar üflenirse üflensin yakılamayacağını bildirerek şu önemli noktaları hatırlatmakta fayda görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin tesis edildiği günden bu yana İletişim Başkanlığı olarak görevimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunu güçlü, görünür ve etkin bir şekilde tüm insanlığa tanıtmak, Türkiye'nin iletişim alanında kudretini artırmak ve milletimizin çıkarlarını tüm platformlarda en iyi şekilde anlatıp savunmaktır." ifadelerine yer verdi.

"Türkiye bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır"

Türkiye'nin, çevresindeki tüm çatışmalara, gerginliklere, savaşlara rağmen barışın en önemli ve güçlü savunucusu olduğuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel anlamda etki alanını barışçıl bir şekilde genişlettiğine dikkati çeken Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye, bugün tüm dünyanın gözlerini çevirdiği, hemen her sorun alanında çözüm önerilerini dikkate aldığı, istikrarlaştırıcı bir güç konumundadır. Türkiye'nin bu duruma gelmesinin en büyük vesilesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın içeride ve dışarıda yürüttüğü cesur politikalardır. Bu politikaları besleyen en önemli güç de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın her türlü siyasi bedeli ödeyerek liderlik ettiği davamızdır.

Herkesin bilmesini isteriz ki… Dava bilincimizin gereği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın, kıymetli ailesinin ve kutlu davamızın hukukunu korumayı asli görevimiz addediyor, tüm gayretimizi bu uğurda sarf etmeye devam ediyoruz. Gazetecilik adı altında yapılan dedikodu faaliyetleri, fitne seansları, iftira kampanyaları ve bunlara eşlik eden yalanlar silsilesi birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacak, bizi yolumuzdan, bu kutlu davadan geri çeviremeyecektir. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un o muazzam dizeleri, bizim şiarımızı, yaklaşımımızı, bilincimizi ve gücümüzün asıl kaynağını çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Neydi o dizeler? 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez.' İşte bu anlayışla, hep birlikte liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında bir olmaya devam edecek ve Türkiye'mizi daha müreffeh, daha güvenli ve daha güçlü yarınlara inşallah hep birlikte taşıyacağız."

ETİKETLER
Fahrettin Altun İletişim İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
Vali Gül açıkladı: İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:51
ABD 6 medya organının aboneliklerini iptal ediyor
01:15
TÜSİAD yöneticilerine yurt dışı yasağı
00:00
İsrail basınına göre, 170 bin asker psikolojik tedavi almak için Savunma Bakanlığına başvurdu
23:51
Trump, paylaşımında kendini "kral" olarak tanımladı
23:21
Trump yönetimi, 8 Latin Amerika kartelini "yabancı terör örgütü" olarak nitelendirdi
23:29
Vali Gül açıkladı: İstanbul'da cuma günü okullar tatil olacak mı?
Eğitime kar molası
Eğitime kar molası
FOTO FOKUS
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
İstanbul'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ