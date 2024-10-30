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Gündem
TRT Haber 30.10.2024 16:45

TUSAŞ mühendislerinin "HÜRJET" fedakarlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında, HÜRJET mühendislerinin bir araya gelerek teröristlerin uçağa zarar vermemesi için önlem aldığını açıkladı.

TUSAŞ mühendislerinin "HÜRJET" fedakarlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da "UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması" programında konuştu.

TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınayan Uraloğlu, saldırı sırasında TUSAŞ mühendislerinin sorumlu tavırları ve fedakarlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu saldırı sırasında, HÜRJET'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, gencimiz, delikanlımız ekibini topluyor. O saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda üç kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o üç kişi gitmiş, bir brandayla HÜRJET'in, ikinci ürettikleri HÜRJET'in üstünü kapatmaya çalışıyor. Niye? Teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye. Değerli arkadaşlarım, bu bilinçle Allah'ın izniyle bizim yolumuzu hiç kimse kesemez."

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HÜRJET Terör Saldırısı TUSAŞ
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