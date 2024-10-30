TUSAŞ mühendislerinin "HÜRJET" fedakarlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da "UDHAM & ARUS İş Birliği Zirvesi Raylı Sistemler İçin AR-GE Buluşması" programında konuştu.

TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınayan Uraloğlu, saldırı sırasında TUSAŞ mühendislerinin sorumlu tavırları ve fedakarlıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Uraloğlu, şunları söyledi:

"Bu saldırı sırasında, HÜRJET'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, gencimiz, delikanlımız ekibini topluyor. O saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor, kapılarını kilitliyor ve sayım yaptırıyor. Sayımda üç kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o üç kişi gitmiş, bir brandayla HÜRJET'in, ikinci ürettikleri HÜRJET'in üstünü kapatmaya çalışıyor. Niye? Teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye. Değerli arkadaşlarım, bu bilinçle Allah'ın izniyle bizim yolumuzu hiç kimse kesemez."