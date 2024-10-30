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Gündem
AA 30.10.2024 15:54

Sınır güvenliğinin etkinliği teknolojik takviyelerle artırılacak

İçişleri Bakanlığınca kara sınırlarına yeni 200 termal kamera sistemi ve 21 kilometrelik sabit gözetleme sistemi kurulacak, kıyı güvenliği için ise 6 kontrol botu envantere katılacak, elektro-optik gözetleme kapasitesine sahip bir sahil gözetleme istasyonu da faaliyete geçirilecek.

Sınır güvenliğinin etkinliği teknolojik takviyelerle artırılacak

​​​​​​ "2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"na göre, sınır güvenliğinin etkinliğinin artırılması için çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda 148 kilometrelik güvenlik yolu yapılacak, 200 termal kamera sistemi ve 21 kilometrelik sabit gözetleme sistemi kurulacak.

Kıyı güvenliği için sahil güvenlik birimlerine 6 kontrol botu alınacak ve elektro optik gözetleme kapasitesi olan bir sahil gözetleme istasyonu kurulacak. Ayrıca, veri paylaşım altyapısı oluşturularak kurumlar arası veri bütünlüğü sağlanacak, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'de yüzer unsurlar ile sahil tesislerinin iletişim altyapısı güçlendirilecek.

Kara sınırı güvenliği

2016'da başlatılan Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri projeleri kapsamında Türkiye'nin 2 bin 949 kilometre olan kara sınırlarının, 1168 kilometrelik kısmında güvenlik duvarı ve 1500 kilometrelik kısmında da devriye yolu yapımı tamamlandı.

Kara sınırlarının 1053 kilometresinde aydınlatma, 368 kilometresinde kamera ve algılayıcı sistemler bulunuyor.

Sınır güvenliği kapsamında birinci derecede riskli olduğu değerlendirilen toplam 1471 kilometre uzunluğundaki Suriye ve İran sınırlarında, 1168 kilometrelik güvenlik duvarı ve 1254 kilometrelik devriye yolu yapıldı.

Irak sınırında Habur ve Hezil çayı boyunca yer alacak 33 kilometrelik sedde ve yüksek güvenlikli panel çitin 23,5 kilometresi tamamlandı.

Yüksek teknolojik özelliklere sahip termal kamera sistemlerinin daha etkin kullanılabilmesi için doğu ve güneydoğu sınırlarında 2023 yılı sonu itibarıyla 173 olan asansörlü kule sistemi sayısının 2024 yılı sonuna kadar 198'e ulaşması bekleniyor.

Doğu ve batı sınırlarında teknolojik gözetleme sistemlerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2018 yılından bugüne kadar 598 kilometrelik enerji hattı tamamlandı, 62 kilometrelik hat çalışması ise devam ediyor.

Bulgaristan ve Yunanistan sınırında 2023'te başlatılan Trakya Güvenlik Projesi kapsamında da 223 kilometrelik devriye yolu tamamlandı, 67 kilometrelik yol yapımı sürüyor.

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