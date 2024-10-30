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Gündem
AA 30.10.2024 16:31

Bakan Göktaş: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının gerekliliğini vurgulayarak, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Göktaş: Türkiye, Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek
[Fotograf: AA]

Göktaş, Katar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Aile ve Çağdaş Megatrendler" konulu konferans için resmi davetli olarak geldiği başkent Doha'da çeşitli ikili görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Katar Sosyal Kalkınma ve Aile Bakanı Meryem binti Ali bin Nasır el-Misned ile bir araya gelen Göktaş, daha sonra Mısır Sosyal Dayanışma Bakanı Maya Morsy ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, kadın, engelli, çocuk, yaşlı ve aile alanlarındaki çalışmalara ilişkin görüş alışverişi yapıldı ve bakanlıklar arasında uluslararası alandaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğinde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca, Bakan Göktaş, İsrail'in saldırılarına yönelik tepkisini dile getirdi.

İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulmasının gerekliliğini vurgulayan Göktaş, bu konuda uluslararası kamuoyuna görevler düştüğünü belirtti.

Göktaş, acil ve sürekli ateşkes ile insani yardımın gerçekleştirilmesinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin Filistinli kardeşlerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Filistin Devleti İsrail'in Gazze Soykırımı Mahinur Özdemir Göktaş
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