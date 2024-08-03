Açık 31.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.08.2024 10:25

Türkmen gazı Türkiye'den satılacak

Türkiye doğal gazda merkez ülke olma hedefi doğrultusunda ilerliyor. Bu kapsamda Türkmenistan gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye ardından Avrupa'ya ulaştırılması konusunda çalışmalar neredeyse tamamlandı. İlk aşamada 2 milyar metreküp gazın Türkiye'ye getirilmesi öngörülüyor.

Türkiye, enerji merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Jeopolitik konumunun da gücünü kullanan Türkiye, Türkmenistan gazının Avrupa'ya geçişine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji sorunu yaşanırken alternatif rotalara yönelindi.

Türkiye-Türkmenistan enerji iş birliği

Türkmenistan da bu alternatiflerden biri ancak Türkmen gazının Avrupa'ya taşınması için denkleme Türkiye'nin dahil olması şart.

Türkiye ile Türkmenistan arasında ilk etapta mutabakat zaptı hazırlandı. Anlaşmada doğal gaz ve hidrokarbon alanında önemli iş birliklerine yer verildi. Ardından Türkiye ve Azerbaycan Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzalandı.

2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor

Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan'a iki günlük önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Görüşmedeki en önemli gündem maddesi doğal gaz ve petrol oldu.

Türkmen gazı Türkiye'den satılacak

İlk etapta yıllık 2 milyar metreküplük Türkmen gazının Türkiye'ye ulaşması planlanıyor.
Ardından hedef bu kapasitenin artması.

Türkmen Gazı'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya satılması Türkiye'nin enerjide ticaret merkezi olma hedefine de katkı sağlayacak. 

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Azerbaycan Doğalgaz Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol Rusya Türkmenistan Ukrayna
Sıradaki Haber
Milli İstihbarat Akademisi'nden 'İsrail' raporu: Temel motivasyon işgal
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:39
Kahramanmaraş'ta 14 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen mezar bulundu
12:02
Bakan Göktaş: Filistinli kardeşlerimizin uğradığı soykırıma sessiz kalmayacağız
11:53
Eşinin ailesine "anne, baba" diye hitap etmemek boşanmada kusur sayıldı
11:49
Haniye'nin oğlu Abdusselam: Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz
12:04
Rize'de taş yüklü kamyonun dereye düşme anı kameraya yansıdı
11:33
Skandallarla gündem olan Paris 2024'te sorunlar bitmedi
Örtü altı sebze üretimi beldenin gelir kapısı oldu
Örtü altı sebze üretimi beldenin gelir kapısı oldu
FOTO FOKUS
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
Minik İnci, temizlik işçilerini her gün sabırsızlıkla bekliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ