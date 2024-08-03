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Gündem
AA 03.08.2024 06:31

Bakan Fidan'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımının ardından sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulundu.

Bakan Fidan'dan, "Erdoğan'ın Yanındayız" paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından "#ErdoğanınYanındayız" etiketiyle paylaşımda bulunarak, şunları kaydetti:

"Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millet sevdasını ve ülkemizin kalkınmasına yaptığı muazzam katkıları karalama girişimlerine geçit vermeyeceğiz. Milletimizin lideri ve tüm mazlumların umut ışığı olan Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Onun önderliğinde güçlü ve müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

 

Katz, X sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımda bulunmuştu

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Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı
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