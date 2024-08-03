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Gündem
TRT Haber 03.08.2024 09:24

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi

Ayasofya Meydanı’nda Haniye’nin son çağrısı kapsamında Filistin’le dayanışma için miting gerçekleştirilecek.

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Alçak bir suikastla şehit edilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 3 Ağustos Cumartesi günü için tüm Arap, İslam ve dünya ülkelerini, Gazze halkına ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlere destek olmak adına meydanlara inmeye çağırmıştı.

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi

Haniye'nin kısa zaman önce yaptığı Filistin halkına destek çağrısı üzerine bugün saat 18.30'da İstanbul'da Ayasofya Meydanı’nda Filistin’e destek mitingi gerçekleştirilecek.

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi

Sivil Toplum Kuruluşları ve gönüllüler, Filistin Dayanışma Platformun öncülüğünde Filistin’e destek için Ayasofya Meydanında toplanacak.

Ayasofya Meydanı'nda Filistin'e destek mitingi

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Ayasofya Camii Filistin - İsrail Çatışması Gazze Hamas İsmail Haniye İstanbul
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