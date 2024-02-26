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Gündem
TRT Haber 26.02.2024 10:57

Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma, Barış Pınarı Harekat bölgesinden Türkiye'ye geçiş yapma arayışındayken, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sağladığı istihbaratla yakalandı.

Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı kadın terörist yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'li "Cudi" kod adlı Hüda El Tuma, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekatı alanında yer alan Mebruke’den Türkiye’ye geçiş yapma arayışındaydı. PKK’lı terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) sağladığı istihbarat ile Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Suriye Milli Ordusu (SMO) askeri polisi tarafından yakalandı.

Yakalanan terörist, Barış Pınarı Harekat bölgesinde askeri cezaevine gönderildi.

Cudi kod Hüda El Tuma Kimdir?

PKK/KCK-PYD/YPG’ye 2019 yılında katıldı. Haseke, Ayn El Arab ve Şeddadi’de eğitimler aldı. Haseke’de YPJ'nin sözde taburlarında faaliyet gösterdi. Barış Pınarı Harekatı döneminde Ras El Ayn’da TSK ve SMO’ya karşı cephede yer aldı.

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