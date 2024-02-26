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Gündem
TRT Haber 26.02.2024 09:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programını bugün de sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün çalışmalarını İstanbul ve Ankara'da sürdürecek. Erdoğan, öncelikle Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne ardından da AK Parti Genel Merkezi'ndeki iki ayrı toplantıya başkanlık edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programını bugün de sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katılacak.

140 yıldan fazla İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, 8 nokta ve 3 kilometreden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından Ankara'ya geçecek. 

Saat 15.00'te partisinin genişletilmiş seçim işleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi Toplantısına katılacak. Toplantıda yerel seçimlere ilişkin çalışmalar değerlendirilecek.

Erdoğan, 16.30'da başlaması planlanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısına da başkanlık edecek. 

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AK Parti Ankara Recep Tayyip Erdoğan Yerel Seçim 2024
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