Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun programını bugün de sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Açılış Töreni'ne katılacak.

140 yıldan fazla İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, 8 nokta ve 3 kilometreden oluşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'daki programının ardından Ankara'ya geçecek.

Saat 15.00'te partisinin genişletilmiş seçim işleri ve Seçim Koordinasyon Merkezi Toplantısına katılacak. Toplantıda yerel seçimlere ilişkin çalışmalar değerlendirilecek.

Erdoğan, 16.30'da başlaması planlanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısına da başkanlık edecek.