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TRT Haber 26.02.2024 08:24

"Gülbaharlar" organize suç örgütü çökertildi: 16 gözaltı

Şanlıurfa’da "Gülbaharlar” olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi. Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

"Gülbaharlar" organize suç örgütü çökertildi: 16 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4 ilde Kafes-48 operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

"Gülbaharlar" olarak bilinen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle, nitelikli yağma, silahla tehdit ve silahla kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

16 şüpheli gözaltına alındı

"Kafes-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ile çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. 

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizlerle."

 

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Ali Yerlikaya Suç Örgütü
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