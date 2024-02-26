Belediyede görevlendirme sonrası Vanlılar hizmete kavuştu

Vatandaş, yatırım ile tanıştı, önemli projeler bir bir hayata geçirildi. Kentin çehresini değiştiren tüm gelişmeler, Van Büyükşehir Belediyesi’nde terörün gölgesini kaldıran görevlendirme ile başladı.

Kentte öncelik altyapı çalışmalarına verildi. İçme suyu ve kanalizasyon altyapısı tamamlandı, asfalt ve parke yollar yenilendi. Kent merkezi ve ilçelerde atık su arıtma tesisleri yapıldı.

Öğrenci ve gençler de yeni dönemde unutulmadı. 70 halı saha, 11 semt sahasının yanı sıra okul ve amatör spor kulüplerine 60 milyon liraya yakın destek verildi.

Vanlılar Van Gölü'ne adeta yeniden kavuştu

Van'da gerçekleştirilen en büyük proje Van Sahil Yolu Projesi. Yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda, hemen yanında da 1100 dönümlük rekreasyon alanı var. Üstelik sadece bir yıl içerisinde tamamlanan projeye 750 milyon lira harcandı. Vanlılar Van Gölü'ne adeta yeniden kavuştu.

Kentin geleceği inşa edildi

Kentte sosyal yardımlar doğrudan vatandaşa ulaştırılıyor. Hızır Van Projesi ile 470 bin kişiye gıda ve nakdi yardım yapıldı. 35 bin kadın, Aile Destek Merkezleri’nden, 2 bin 500 kişi ise Köy Yaşam Merkezlerinden faydalanıyor. Engelli aileler için bölgenin ilk Sosyal ve eğitim kampüsü kuruluyor. Van’a 4 yılda 15 milyar lira yatırım yapıldı. Kentin geleceği inşa edildi.

"Kendi kaynaklarının kendilerine harcanmasından mutlular"

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Van'ın hizmetkarıyız. 1 milyon 150 bin Vanlı hemşehrimizin hayır duasıyla beraber Van'ımızın ihya edilmesi. Vanlı hemşehrilerimizin huzur, refah, esenliklerinin sağlanması anlamında canla başla, aşkla, şevkle çalışıyoruz.Yani kendi kaynaklarının kendilerine harcanmasından büyük mutluluk duyuyorlar. Mesela istihdama katkı anlamında 6 tane tekstil fabrikamız faaliyete girdi. Yaklaşık 1000-1500 kişi çalışıyor. Dört tane daha tekstil fabrikası inşaatı bitecek. Orada da 1200 kişi istihdam edilecek."

Kamera: Veysel Dişbudak