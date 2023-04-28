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Gündem
TRT Haber 28.04.2023 10:38

Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

Çatışmaların devam ettiği Sudan'da mahsur kalan Türk vatandaşlarını tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağına hafif silahla ateş açıldı.

Türkiye'nin tahliye uçağına Sudan'da ateş açıldı

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