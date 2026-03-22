Gündem
AA 22.03.2026 13:32

Türkiye'nin suyu güvence altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Su Kurulunun rehberliğinde hazırlanan ve 2026-2035 yıllarını kapsayan Ulusal Su Planı ile kaynakları güvence altına aldıklarını, Su Verimliliği Seferberliği'ni ülkenin dört bir yanında yaygınlaştırdıklarını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla paylaşım yaptı.

"Su vatandır" anlayışıyla kaynakları korumak, verimli kullanımı yaygınlaştırmak ve yarınlara yaşanabilir bir dünya bırakmak için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ulusal Su Kurulumuzun rehberliğinde hazırlanan ve 2026-2035 yıllarını kapsayan, Ulusal Su Planı ile kaynaklarımızı güvence altına alıyor, Su Verimliliği Seferberliği'ni ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Bu stratejik adımlarla, tarım, sanayi ve bireysel kullanıma kadar her damlanın değerini biliyor, suyumuzu tasarrufla koruyoruz. 22 Mart Dünya Su Günü kutlu olsun."

