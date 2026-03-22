İstanbul Havalimanı yolunda 5G ve akıllı ulaşım testleri başlıyor

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ulaşım altyapısını yerli ve milli akıllı ulaşım altyapısına kavuşturacak "Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi Projesi"nde, önemli bir eşiğin aşıldığını bildirdi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen projenin, tamamen yerli ve milli bir AR-GE çalışması olarak öne çıktığını aktaran Uraloğlu, projede 5G ve fiber altyapısı kurulumlarını tamamladıklarını, test sürecinin yakında başlayacağını duyurdu.

Uraloğlu, proje kapsamında belirlenen pilot alanın, İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasında bir koridor olduğuna işaret etti. Çalışmayla, yoldaki trafik güvenliğinin ve yol konforunun en üst düzeye çıkarılacağını ve seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanmasının hedeflendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Pilot olarak belirlenen İstanbul Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta, 19 farklı noktada yapılan kurulumla yolun tamamında 5G altyapısını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

"Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz"

Yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumların, sistem tarafından anlık tespit edileceğine ve yol kullanıcılarının anında bilgilendirileceğine, kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretlerinin de devreye gireceğine değinen Uraloğlu, bu sayede vatandaşların güvenliğinin artacağını, yol ağının daha etkin ve verimli kullanılacağını, yollardaki gereksiz beklemelerin en aza ineceğini vurguladı.

Uraloğlu, çalışmalarda gelinen aşamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Kurulum çalışmalarını tamamladığımız bu pilot koridorda, artık test süreçlerine geçiyoruz. Sahada gerçek zamanlı veri akışını izleyerek, sistemin tüm bileşenlerini eş zamanlı olarak deneyeceğiz. 5G destekli akıllı ulaşım altyapımızı, farklı trafik senaryoları ve değişken hava koşulları altında kapsamlı şekilde test ederek, en yüksek performansa ulaştırmayı hedefliyoruz. Elde edeceğimiz sonuçlarla sistemi daha da geliştireceğiz."

"Kara yollarında güvenlik ve verimlilik en üst seviyeye çıkacak"

Uraloğlu, kara yolu altyapısını inşa ederken teknolojideki gelişme ve küresel trendleri dikkate aldıklarını, akıllı ve otonom teknolojiler sayesinde hızlı ve emniyetli yol altyapısı sağladıklarını belirtti. Araçların otonom sürüş sistemleri için yeni gelişen altyapıyı hazır hale getirmeye çalıştıklarının altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yollarımızı ulaşımda 'aklın yolu' dediğimiz, akıllı ulaşım sistemleriyle donatmaya devam ederken, tüm sistemlerin de yerli ve milli olmasına özen gösteriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri (AUS) Merkezi'nde tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak, 'AUS Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması'nı da devreye alacağız."

Uraloğlu, proje kapsamında kurulacak söz konusu uygulamanın, tüm sistemin kalbi olacağını vurguladı. Türksat tarafından geliştirilen platformda iş zekası ve karar destek sistemiyle, yüzlerce sensörden toplanan verilerin analiz edileceğini, böylece kara yollarında güvenlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkacağına değinen Uraloğlu, yine Türksat imzasıyla geliştirilen Karayolları Mobil Uygulaması sayesinde de vatandaşların anlık trafik ve güvenlik bilgilerine erişebileceğini bildirdi.