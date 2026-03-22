Çok Bulutlu 11.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.03.2026 12:49

MSB: Katar'da düşen helikopterde 3 Türk şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Katar’da görev yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 1’i Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 2’si ASELSAN çalışanı, 4'ü de Katar Silahlı Kuvvetler personel olmak üzere 7 kişinin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Katar'da düşen askeri helikoptere ilişkin bilgilendirme yaptı.

Bakanlık, Türkiye ile Katar arasındaki askerî iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerinin mevcut anlaşma ve planlamalar çerçevesinde kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü hatırlattı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopter, dün akşam teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğrayarak denize düştü.

Bakanlık, başlatılan arama-kurtarma faaliyeti ile helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşına ulaşıldığını duyurdu.

Bakanlık şehit olanlarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Kazada helikopterde bulunan dört Katar Silahlı Kuvvetler personeli, bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz şehit olmuştur. Kaza kırımın kesin nedeni Katar makamlarınca yapılacak inceleme sonucunda belirlenecektir. Bu elim kazada hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Katar Silahlı Kuvvetlerine, ASELSAN’a, Türk Milleti ile kardeş Katar halkına baş sağlığı dileriz."

ETİKETLER
ASELSAN Katar Milli Savunma Bakanlığı Son Dakika Türk Silahlı Kuvvetleri
Sıradaki Haber
İstanbul Fatih'te 2 bina çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:07
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7 kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti
14:04
Bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
13:56
İran'dan Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerine yanıt:
13:44
MEB'den Orman Haftası’nda çocuklara çevre bilinci
13:45
Yüksek gelirli mükellefler maliyenin radarında
13:36
Türkiye'nin suyu güvence altında
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ