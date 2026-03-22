Şehitlerimiz için başsağlığı mesajları

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kazada şehit olan TSK'nın kahraman mensubuna ve ASELSAN çalışanlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet, Katar halkına başsağlığı diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mesajında, şehit TSK mensubu ve ASELSAN teknisyenlerine Allah'tan rahmet dileyerek, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde eğitim faaliyetleri yürüten Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman mensubuna ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a ve dost ve kardeş Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

"Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şehit askerimize, 2 ASELSAN mensubu teknisyene ve Katar Silahlı Kuvvetleri personeline Allah’tan rahmet; ailelerine sabır dileyerek, aziz milletin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da yayımladıkları mesajlarla kahraman Mehmetçiğe, iki ASELSAN teknisyenine ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına rahmet diledi. Bakan Gürlek, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Yüce Allah’tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb’im mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Bakan Göktaş, "Katar Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabbim mekânlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu 1 TSK, 2 ASELSAN ve 4 Katar Silahlı Kuvvetleri personelinin şehit olduğunu belirterek, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN’a ve dost Katar halkına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kaydetti.

"Acı kaybı derin bir üzüntüyle öğrendik"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve ASELSAN'ın başı sağ olsun. Katar Silahlı Kuvvetlerinin hayatını kaybeden mensuplarına Allah'tan rahmet, kardeş Katar halkına başsağlığı diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mesajında şunları kaydetti;

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendim. Meydana gelen kaza kırımda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman askerimize ve ASELSAN’da görevli teknisyen şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için de dost ve kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Mekânları cennet olsun.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Katar'da yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize ve ASELSAN teknisyenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta kederli aileleri olmak üzere kahraman ordumuzun, ASELSAN camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun. Aynı elim kazada hayatlarını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensupları için de kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar'da düşen helikopterde şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can için başsağlığı mesajı paylaştı.

Güler'in, Milli Savunma Bakanlığına ait NSosyal hesabından paylaşılan mesajında, şehit olan Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin ile ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın fotoğraflarına yer verildi.

Mesajda, şunlar kaydedildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımız ile ASELSAN'ın kahraman teknisyenleri, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 21 Mart 2026 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Şehit personel için başsağlığı dileyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Katar'da eğitim faaliyetleri yürüttüğü sırada kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan kahraman askerimiz ile ASELSAN personellerimize, Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatını kaybeden dost ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına, Allah'tan rahmet, Katar halkına sabır ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Katar'da yaşanan elim helikopter kazasında 1 asker ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğu haberini, derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Uraloğlu, "Kahraman evlatlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatlarını kaybeden 4 askeri için de dost ve kardeş ülke Katar'a taziyelerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde görev yapan helikopterin teknik arıza sonucu kaza-kırıma uğradığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetleri personeli ile Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve ASELSAN mensubu kahraman personelimizin şehit olduğu haberini, derin bir teessürle öğrendim. Bu elim kazada hayatını kaybeden aziz şehitlerimize, Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiamıza ve kardeş Katar Silahlı Kuvvetleri ile Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun."