Gündem
AA 22.03.2026 13:30

Bilirkişi rapor süresi 110 günden 29 güne düşürüldü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bilirkişi sistemindeki rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdüklerini bildirdi.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Adalet Bakanlığının bilirkişi sistemine dair sosyal medya paylaşımını alıntılayıp, bilirkişi sisteminde önemli iyileştirmeleri hayata geçirdiklerini vurguladı.

Yargı sistemini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Gürlek, bilirkişi sistemiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Rapor teslim kontrolü ve aylık bakılacak iş sayısı uygulamaları sayesinde, 110 gün olan ortalama rapor süresini 29 güne düşürdük. Aylık dosya sayısını, normal dosyalarda 30, seri dosyalarda 60 ile sınırlandırarak bilirkişilerin iş yükünü dengeledik. Bilirkişi rapor şablonları ve kontrol listeleri ile raporları daha sistematik, şeffaf ve denetlenebilir hale getirdik. Bilirkişi Görevlendirme Rehberi ve Performans Ölçme Formu'nu UYAP sistemine entegre ederek süreçleri daha etkin kıldık."

Adalet Bakanlığı Akın Gürlek
Sıradaki Haber
İstanbul Havalimanı yolunda 5G ve akıllı ulaşım testleri başlıyor
SON HABERLER
14:07
İşgalci İsrail, Batı Şeria'da 7 kişiyi gözaltına aldı, yaşlı bir Filistinliyi darbetti
14:04
Bayram dönüşü trafik yoğunluğu: Ağır vasıtalara kısıtlama getirildi
13:56
İran'dan Trump'ın "İran'ın elektrik şebekelerine saldırı" tehditlerine yanıt:
13:44
MEB'den Orman Haftası’nda çocuklara çevre bilinci
13:45
Yüksek gelirli mükellefler maliyenin radarında
13:36
Türkiye'nin suyu güvence altında
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ