Gündem
AA 22.03.2026 12:17

TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için modern bir "Kedi Yaşam ve Oyun Alanı" oluşturuldu.

TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

TBMM yerleşkesinde bakımı ve beslenmesi yapılan yaklaşık 65 kedinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bir proje hayata geçirildi.

Park ve Bahçeler Birimi tarafından hazırlanan proje kapsamında, yerleşke genelinde günlerini geçiren sahipsiz kedilerin tek bir alanda toplanması hedeflendi.

TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

Proje kapsamında kurulan, kapalı ve açık iki bölümden oluşan alan, sevimli kedilerin doğal yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı.

Yaşam alanının kapalı bölümünde kedi bakım üniteleri, yataklar ve oyuncaklar yer alırken, hasta kediler için ayrı bir bakım alanı oluşturuldu.

TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

Açık alan ise meraklı kedilerin doğal ortamda hareket edebilecekleri şekilde düzenlendi.

Yaşam alanındaki kedi evleri, ısı yalıtımlı ve zorlu hava koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı.

Oyuncu kedilerin zaman geçirebileceği; alana tırmanma, zıplama ve oyun ihtiyaçlarına yönelik ahşap parkurlar kuruldu.

TBMM, yerleşkesindeki kedilere sahip çıktı

Temizliğe hayli önem veren sevimli kedilerin yaşam alanında mama ve su istasyonları düzenli dezenfekte edilecek. İzole bakım ve tedavi alanları hasta kedilere moral olacak.

Projeyle kedilerin hem fiziksel hem de sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor.

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için kurulan yaşam alanında, iki de personel görev yapıyor.

TBMM'de hayata geçirilen bu uygulamayla, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik örnek bir model hedefleniyor.

