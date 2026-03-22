Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 22.03.2026 10:58

Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Yediden yetmişe herkesin, suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket etmesini diliyor, su verimliliği seferberliğinde yerini almasını temenni ediyorum" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, "22 Mart Dünya Su Günü" dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, bugün suyun, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusu olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin halihazırda su stresi altında bulunan bir ülke olduğunu ve tehlike kapıyı çalmadan harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirerek, ülkemizin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasını engelleyebiliriz. İşe, su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlayalım. Yediden yetmişe herkesin, suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket etmesini diliyor, su verimliliği seferberliğinde yerini almasını temenni ediyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Meclis'in bayram sonrası gündemi yoğun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:56
Elektrik üretimi ocakta yüzde 6,1 arttı
11:54
11 Sosyal Risk Haritası'nın çalışmaları tamamlandı
11:59
Yeni haftada hava nasıl olacak?
11:44
Giresun'da dereye devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
11:44
Kars'ta kar kalınlığı 2 metreyi aştı
11:42
İŞKUR 2025'te 13 bin kişiyi yurt dışında işle buluşturdu
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
Palandöken’de bahar ortasında kayak keyfi
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ