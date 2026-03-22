Puslu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.03.2026 06:13

Meclis'in bayram sonrası gündemi yoğun

TBMM, Ramazan Bayramı'nın ardından mesaisine yoğun bir gündemle devam edecek. Depremzedelere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelecek. Terörsüz Türkiye hedefindeyse yasal düzenleme aşamasına geçilmesi bekleniyor.

Meclis'in bayram sonrası gündemi yoğun

Meclis Genel Kurulunun gündemine, 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi de içeren 19 maddelik kanun teklifi gelecek.

Söz konusu teklifle, Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek. Ayrıca kripto alım satımı vergilendirilerek, kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

Doğum izni ve sosyal medya düzenlemeleri komisyonda

Doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin ise Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonundaki görüşmelerine devam edilecek.

Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

"Terörsüz Türkiye" hedefinde yasal düzenleme aşaması

"Terörsüz Türkiye" hedefinde ise yasal düzenleme aşaması için gözler bayram sonrasına çevrildi.

Tarihi Komisyonda üyesi bulunan siyasi partiler, olası yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, ortak raporu hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, 18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırması da çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma komisyonu, bu hafta yapacağı iki toplantıda hukukçuları ve akademisyenleri dinleyecek.

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
FOTO FOKUS
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ