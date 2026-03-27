Gündem
AA 27.03.2026 10:57

Türkiye'nin sera gazı emisyonu arttı

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye'nin sera gazı emisyonu arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Bu dönemde, toplam emisyonlarda karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,9 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,6 ile tarım, yüzde 2,6 ile atık sektörü takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990'da 4,2 ton karbondioksit eşdeğeriyken 2023'te 6,5 ton ve 2024'te 6,8 ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece 2024'te toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 5,3 artarak 584,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Enerji sektörü emisyonları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artışla 419,9 milyon ton karbondioksit eşdeğerine yükseldi.

Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları bu dönemde yüzde 7 yükselişle 75,7 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

Tarım sektörü emisyonları yüzde 2,4 artarak 73,5 milyon ton, atık sektörü emisyonları da yüzde 3,9 artışla 15,4 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

2024'te toplam karbondioksit emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklılar oluşturdu. Bunların yüzde 34,2'si çevrim ve enerji alt kategorisinden kaynaklı olmak üzere yüzde 85,9'u enerjiden meydana geldi. Ayrıca yaklaşık yüzde 13,7'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 0,3'ü tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı.

