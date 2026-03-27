Gündem
TRT Haber 27.03.2026 10:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, STRATCOM Zirvesi 2026 programına bir video mesaj gönderdi. 

Uluslararası sistemde kopuş, krizler, anlatılar ve düzen arayışı temasıyla düzenlenen zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, mesajında şunları kaydetti;

Liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetişimine, göç ve sosyal politikalardan kriz yönetimine, iki gün boyunca çok geniş bir yelpazede tertiplenecek panel ve oturumların tüm insanlık için faydalı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum.

Fikirleri, tespitleri, teklif ve değerlendirmeleriyle zirveye yapacakları kıymetli katkılardan ötürü katılımcılara şimdiden şükranlarımı sunuyorum. Çerçevesi, muhtevası ve etki çapı her geçen yıl genişleyen bu organizasyonu başarıyla düzenleyen İletişim Başkanlığımıza ayrıca tebriklerimi iletiyorum.

Kıymetli misafirler, İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem, neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor.

Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı; sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı; soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor

Gazze’de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi; bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir.

Hakikat aslında gün gibi ortadayken, gerçekleri tahrif etmek üzere kurgulanan yeni ve sahte anlatıların önüne geçebilmek için iletişim ve iş birliği mekanizmalarını bugün daha da güçlendirmek zorundayız.

Bu noktada devlet ve hükümetlerin yanı sıra akademisyenlerden sivil toplum ve düşünce kuruluşlarına, uluslararası aktörlerin daha fazla inisiyatif alması ve daha aktif olması kaçınılmazdır.

Türkiye olarak insani değerleri ve adaleti merkeze alan ilkeli, kararlı ve barış odaklı duruşumuzu sürdürmeye; yalnızca bölgemizde değil, tüm dünyada huzur ve güvenin yeniden inşa edilmesi için tüm imkanlarımızı seferber etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2026’nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyor, zirveye iştirak eden katılımcılara teşekkürlerimi iletiyor; sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla."
 

