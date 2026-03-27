MİA, "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine" raporunu yayımladı

Türkiye'de akademik bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen MİA, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Akademi çalışmaları doğrultusunda "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine"başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Afrika Boynuzu neden küresel sistemin en kritik jeopolitik düğüm noktalarından biri haline geliyor?, Etiyopya’nın demografik, diplomatik ve jeostratejik kapasitesi Türkiye açısından ne ifade ediyor?, Türkiye–Etiyopya ilişkileri tarihsel bağlardan çok boyutlu stratejik ortaklığa nasıl evriliyor?, Etiyopya’nın iç güvenlik dinamikleri ve yapısal kırılganlıkları bölgesel dengeyi nasıl etkiliyor?, Türkiye’nin Etiyopya–Somali hattındaki arabuluculuk rolü bölgesel istikrara nasıl katkı sağlıyor?" başlıklar yer alıyor.