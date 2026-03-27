Gündem
TRT Haber 27.03.2026 09:56

MİA, "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine" raporunu yayımladı

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine"başlıklı raporunu yayımladı.

Türkiye'de akademik bir istihbarat topluluğu oluşturmayı hedefleyen MİA, bu kapsamda çalışmalarına devam ediyor.

Akademi çalışmaları doğrultusunda "Türkiye-Etiyopya İlişkileri: Tarihsel Süreklilikten Kapsamlı İş birliğine"başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, "Afrika Boynuzu neden küresel sistemin en kritik jeopolitik düğüm noktalarından biri haline geliyor?, Etiyopya’nın demografik, diplomatik ve jeostratejik kapasitesi Türkiye açısından ne ifade ediyor?, Türkiye–Etiyopya ilişkileri tarihsel bağlardan çok boyutlu stratejik ortaklığa nasıl evriliyor?, Etiyopya’nın iç güvenlik dinamikleri ve yapısal kırılganlıkları bölgesel dengeyi nasıl etkiliyor?, Türkiye’nin Etiyopya–Somali hattındaki arabuluculuk rolü bölgesel istikrara nasıl katkı sağlıyor?" başlıklar yer alıyor.

 

Milli İstihbarat Akademisi Etiyopya
SON HABERLER
11:06
Hürmüz Boğazı'ndan son 2 günde 7 gemi geçti
10:59
Türkiye'nin sera gazı emisyonu arttı
11:00
Japonya, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle rezervlerindeki petrol stokunu kullanıma açtı
10:57
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı
10:49
Avustralya Başbakanı: Yükselen petrol fiyatına karşı her türlü pratik önlemi aldık
11:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor
