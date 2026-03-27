Duman 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 27.03.2026 10:01

Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor

Türkiye yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisine girecek. Pazar günü yağışlar yurt geneline yayılırken, iç kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı yüzünü gösterecek.

[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan hava durumu tahmin haritalarına göre, yarın yurdun batı yarısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle kıyı Ege ve Batı Akdeniz şeridinde yağışların "şiddetli" olması beklenirken, Marmara'nın güneyinden başlayarak İç Ege'yi kapsayan geniş bir alanda "kuvvetli yağış" uyarısı yapıldı.

Batıya fırtına, doğuya çığ uyarısı

Yarın batı ve iç kesimlerde yağışla birlikte rüzgarın güneyli yönlerden (lodos) saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Yetkililer, beklenen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını istedi.

Aynı gün Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda yağış beklenmezken, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusundaki eğimli yamaçlar için "çığ tehlikesi"ne karşı uyarıda bulunuldu.

Mart kapıdan baktıracak: Hafta sonu kar geri dönüyor

Pazar günü sıcaklıklar düşüyor, kar geri geliyor

Pazar günü ise yağışlı sistem etki alanını genişleterek neredeyse tüm ülkeyi saracak. Özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağışın şekli de değişecek.

Pazar günü İç Ege, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşeceği tahmin ediliyor. Hafta sonu boyunca doğu bölgelerinde etkisini sürdürecek olan çığ riski, pazar günü de haritalardaki yerini koruyor.

Hafta sonu bazı büyükşehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise cumartesi ve pazar günleri sırasıyla şöyle olacak:

Ankara'da 17 ve 11, İstanbul'da 16 ve 13, İzmir'de 15 Antalya'da 19 ve 17, Erzurum'da ise 12 ve 9 derece. 

ETİKETLER
Meteoroloji Sağanak Hava Durumu Kar Yağışı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ