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TRT Haber 13.11.2023 10:34

Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi El Ariş Limanı'na ulaştı

Türkiye'nin Gazze'ye yardımları aralıksız sürüyor. Perşembe günü İzmir Alsancak Limanı’ndan Gazze’ye yardım amacıyla hareket eden sağlık yardım gemisi bu sabah saatlerinde Mısır’ın El Ariş Limanı'na ulaştı.

Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık gemisi El Ariş Limanı'na ulaştı

Sağlık Bakanlığı, Gazze’ye yardım amacıyla gönderilen sağlık yardım gemisinin bu sabah saatlerinde Mısır’ın El Ariş Limanına ulaştığını duyurdu.

Gemide, ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan her türlü iklim şartlarına dayanıklı tam donanımlı ağır iklim sahra hastaneleri ile yine tam donanımlı şişirilebilir sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve sarf malzemeleri mevcut.

20 adet tam donanımlı ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği için jeneratörler bulunan gemi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Mısır Sağlık Bakanlığı doktorları tarafından karşılandı.

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Gazze Mısır Sağlık Bakanlığı
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