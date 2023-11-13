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AA
HABER GİRİŞ
13.11.2023 10:09
, 13.11.2023 10:10
SON GÜNCELLEME
13.11.2023 10:10
Burs ve kredi sonuçları açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Ayrıntılar geliyor...
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