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Gündem
AA 13.11.2023 10:09

Burs ve kredi sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Burs ve kredi sonuçları açıklandı

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