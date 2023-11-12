TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis memuru Lütfü Baykar için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başında geçirdiği kaza sonucu şehit olan polis memuru Lütfü Baykar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin ruhu şad, makamı ali olsun" ifadesini kullandı.