Haber Giriş: 28 Şubat 2022 Pazartesi 11:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Ukrayna'ya gönderilen yardım tırları Romanya'da
[Fotoğraf: AA]
Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'ya gönderilmek üzere yola çıkan insani yardım malzemelerini taşıyan Türk tırları, Romanya'ya ulaştı.
Giurgiu Sınır Kapısı'nda bekleyen yardım malzemesi taşıyan 5 tırın yanı sıra, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesini sağlayacak 26 otobüsün bugün Ukrayna'da olması bekleniyor.
İstanbul'dan yola çıkan ve tipi nedeniyle zorlu bir yolculuk geçirdiklerini ifade eden otobüs sürücüleri Ergin Ermiş ve Murat Tümer, Ukrayna'da mahsur kalan Türkleri vatanlarına kavuşturacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.
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