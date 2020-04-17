Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla, 34 ülkeye tıbbi yardım ve teknik donanım desteği sağladı. O ülkelere bu kez Somali ekleniyor. Türk Kızılay ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardımlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait A400M uçağı ile Somali'nin başkenti Mogadişu'ya ulaştırılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Kızılay tarafından hazırlanan yardım malzemeleri askeri uçakla Somali’ye gönderiliyor. Ayrıntıları @trthaber muhabiri Doğancan Aksoy aktardı. pic.twitter.com/uOfCvphzSZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 17, 2020

Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla, yardım talebinde bulunan 5 Balkan ülkesine, İngiltere, İtalya ve İspanya'ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin üretimini yaptığı malzemeleri gönderdikleri ülkeler olduğunu belirterek, Türkiye ne kadar güçlü olursa, dostlarına da o derecede fazla yardım eli uzatabileceğini söylemişti.