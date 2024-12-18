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Gündem
AA 18.12.2024 12:38

Türkiye'den Polonya'ya panel köprü desteği

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) selden etkilenen Polonya'da panel köprü kuracak.

Türkiye'den Polonya'ya panel köprü desteği

Polonya, Nysa bölgesinde eylülde meydana gelen 22 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi sonrası yardım çağrısında bulundu.

Çağrıya kayıtsız kalmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in talimatıyla Polonya'ya geçici panel köprü kurulması için harekete geçti.

Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığınca başlatılan çalışmalarda, Köprücü Taburunda görevli 46 personel tarafından 36 metre uzunluğunda yaklaşık 4 metre genişliğinde, 50 ton taşıma kapasiteli panel köprünün yapımına başlandı.

Köprünün kurulumunun tamamlanmasının ardından askeri personelin yakın zamanda bölgeye intikali planlanıyor.

Türkiye'den Polonya'ya panel köprü desteği

"Ülkemiz içinde ve sınır ötesinde de her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindeyiz"

5. Kolordu İstihkam Alay Komutanlığında görevli personel, geçmişte 2021 yılında Sinop Ayancık'ta, 2022'de Bartın Boğazköy'de meydana gelen sellerde yıkılan köprülerin yerine geçici köprü kurularak vatandaşların hizmetine açıldığını belirtti.

Türkiye'den Polonya'ya panel köprü desteği

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece yurt sathında değil ihtiyaç duyulan her bölgede insani yardımlarını sürdürdüğünü aktaran personel, şunları kaydetti:

"Eylül ayı ortalarında Polonya'da yaşanan sel felaketinde birçok köprünün hasar görmesi ve Polonya tarafından destek talebinde bulunulması nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihkam Daire Başkanlığı koordinesinde geçici köprü kurmak ve destek sağlamak maksadıyla gerekli hazırlıklara başlanmış ve hala çalışmalarımız devam etmektedir. Kahraman istihkamcılar ülkemiz içinde olduğu gibi sınır ötesinde de verilecek her türlü görevi yapma imkan ve kabiliyetindedir."

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Polonya Türk Silahlı Kuvvetleri
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