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Gündem
AA 18.12.2024 11:34

Teröristlere ait ısı güdümlü füze ele geçirildi

Jandarma timlerinin Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da düzenlediği operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Teröristlere ait ısı güdümlü füze ele geçirildi

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Özel Harekat, komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Şırnak, Mardin, Siirt, Bitlis, Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca, Beytüşşebap, Silopi, Nusaybin, Şirvan, Pervari, Hizan ve Çukurca kırsalında operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi.

"Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilene kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verilen açıklamada, Şırnak'ta Cudi Dağı'ndaki operasyonda hava araçlarına ve zırhlı araçlara karşı etkili olan tanksavar ısı güdümlü füze ve mühimmatların ele geçirildiği vurgulandı.

Operasyonlarda, AT-13 Metis tanksavar ısı güdümlü füze, 4 Metis güdümlü tanksavar füze mühimmatı, 2 lav silahı, RPG-7 roketatar, Doçka makineli tüfek, 3 PKM makineli tüfek, Dragunov keskin nişancı tüfeği, Zagros keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar mühimmatı, 7 top, havan ve bomba atar mühimmatı, 1023 çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 8 EYP, 2 el dürbünü, 2 silah üstü dürbün ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği kaydedildi.

 

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ATAK Jandarma Genel Komutanlığı Şırnak Terör Örgütü Terörle Mücadele
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