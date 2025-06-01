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Gündem
TRT Haber 01.06.2025 06:36

Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Nijerya'nın Niger eyaletinin Mokwa bölgesinde sel felaketinin neden olduğu can kayıplarından ve tahribattan derin üzüntü duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Nijerya halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nijerya'nın Niger eyaletinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde 151 kişi hayatını kaybetmişti.

Bölgede aşırı yağışların neden olduğu sellerde 3 bin 18 kişinin yerinden olduğu bildirilmişti.

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