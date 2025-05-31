Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile yaptığı görüşmede, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Somali'nin demokrasi yoluyla kalkınma vizyonuna destek olduğunu, terörle mücadelede Somali'ye verilen desteğin artarak süreceğini ifade etti.

Türkiye'nin Somali ile enerji ve balıkçılık alanlarındaki dayanışmasının devam edeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu alanlardaki işbirliğinin umut vadettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un yaklaşan Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüşmesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev arasındaki telefon görüşmesinde ise Türkiye ile Bulgaristan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerin her alanda atılan önemli adımlarla geliştiğini, savunma sanayisi ve enerji alanındaki işbirliğinin ilerletilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın sonlandırılması için gayretlerin sürdüğünü, Bulgaristan'ın bu konuda izlediği hassas siyasetin yakından takip edildiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin bölgede barışı sağlamak amacıyla tarafları İstanbul'da bir araya getirmek için çalıştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in yaklaşan doğum gününü kutladı.