Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Nijerya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Nijerya'nın Ondo eyaletindeki bir kilisede düzenlenen saldırıda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Ondo eyaletinde bir kilisede gerçekleşen saldırıda 50'den fazla masum sivilin hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleri, Nijerya halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılar için şifa dilekleri iletildi.
Aziz Fransis Katolik Kilisesinde, dün, ibadet eden sivillere yönelik saldırıda en az 50 kişi yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Nijerya
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