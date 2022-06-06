Suriye'nin kuzeyinde beklenen harekat öncesi terör örgütü PKK/YPG'de panik hakim.

Teröristler yeni tüneller kazıp, mevziler yapıyor. Görüntüler Suriye'nin kuzeyinde Münbiç kırsalından.

İlçeye bağlı Seyyade köyünde teröristler yine benzer yollara başvurdu. Sivillere ait evlerin hemen yanında metrelerce uzunluğunda yeni tüneller kazıldı.

PKK/YPG'li teröristlerin o hazırlıkları TRT Haber ekibi tarafından havadan görüntülendi.

Drone görüntülerinde, teröristlerin tünellere belirli aralıklarda havalandırma delikleri açtığı belirlendi.

Bir evin damındaki iki terörist de dron görüntülerine yansıdı.

Beklenen harekat öncesi teröristler birçok yeni noktaya da yeni mevziler yapıyor.

Suriye Milli Ordusu'nun kontrol noktasına yakın olan köyden teröristler zaman zaman taciz atışında bulunuyor. Milli ordu tarafından bu taciz atışlarına anında karşılık veriliyor.

Kamera: İsmail Dostoğlu