Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra (Bursa ve Bilecik hariç) Marmara, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Göller Yöresi, (Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı ve Hakkâri çevreleri ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, sabah saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normalleri üstünde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yeni haftada yağış etkili olacak

Salı günü Marmara, İç Anadolu, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz ile Ege'nin iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Kalan kesimlerde parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Çarşamba günü, Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun tamamı, Akdeniz ile Ege'nin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

Perşembe günü, Marmara (İstanbul hariç) Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cuma günü, Marmara ile Karadeniz Bölgesi'nin tamamı, Ege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç anadolu'nun doğu ve batısının kuzeyinde gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in doğu ve batısının kuzey kesimlerinde ise sağanak etkili olacak.

Cumartesi günü Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri ve Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu dışında kalan kesimlerin tamamında gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yeni haftanın son günü ise yurdun tamamında gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.