FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Türkiye ile Belçika Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte izledi.

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, karşılaşmayı tribünden izleyen Bakan Çavuşoğlu ve Üstündağ'a destekleri için teşekkür etti.