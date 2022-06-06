Haber Giriş: 6 Haziran 2022 Pazartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye-Belçika maçını izledi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika ile karşılaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mücadeleyi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile birlikte izledi.
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında Türkiye ile Belçika Ankara Spor Salonu'nda karşılaştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile birlikte izledi.
Takım kaptanı Eda Erdem Dündar, karşılaşmayı tribünden izleyen Bakan Çavuşoğlu ve Üstündağ'a destekleri için teşekkür etti.
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