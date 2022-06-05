Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclisin takdirine sunma safhasına getirdiklerini açıkladı.

Erdoğan, "Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan ve emekli memurlarımızla ilgili 3600 ek gösterge ile ilgili çalışmayı tamamladık ve meclise sunma noktasına getirdik. Yarınki Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız 'millete sesleniş' konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. pic.twitter.com/5Mh27HE1mn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 5, 2022

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.