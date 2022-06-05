Türkiye'nin gökyüzündeki markası olarak bilinen Türk Yıldızları, yurt dışında da gösteriler sunuyor.

İzleyenlere unutulmaz anlar yaşatan akrobasi timi Türk Yıldızları, ilgiyle takip ediliyor.

Geçen hafta Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri yine etkiledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın gösterisi, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.