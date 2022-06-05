Haber Giriş: 5 Haziran 2022 Pazar 18:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Yıldızları'nın gösterisi AKINCI TİHA'nın kamerasında
[Fotoğraf: AA]
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın Azerbaycan'daki gösterisi, Bayraktar AKINCI TİHA'nın kamerasına yansıdı.
Türkiye'nin gökyüzündeki markası olarak bilinen Türk Yıldızları, yurt dışında da gösteriler sunuyor.
İzleyenlere unutulmaz anlar yaşatan akrobasi timi Türk Yıldızları, ilgiyle takip ediliyor.
Geçen hafta Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'da gösteri yapan Türk Yıldızları, akrotim dünyasına kazandırdığı hareketleriyle izleyenleri yine etkiledi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu akrotimi Türk Yıldızları'nın gösterisi, BAYKAR tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA tarafından havadan görüntülendi.
Etiketler: Bayraktar TİHA Yerli ve Milli Teknolojiler
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