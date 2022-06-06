Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılması planlanan harekat masada olacak.

Gündemdeki bir diğer başlık ise Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvuruları. Türkiye, iki ülkenin üyeliğini teröre verdikleri destekten dolayı veto ediyor.

Memurların gözü bu toplantıda

Kabinenin en önemli gündem maddesi ise memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışında konuşmuştu.

Uzunca bir süredir, çalışan ve emekli memurlarla ilgili 3600 ek gösterge hazırlığı yürüttüklerini hatırlatan Erdoğan, nihayet bu çalışmayı tamamladıklarını ve Meclis'in takdirine sunma safhasına getirdiklerini açıklamıştı.

Erdoğan, düzenlemenin ayrıntılarını bugün yapılacak Kabine Toplantısı sonrası açıklayacaklarını da duyurmuştu.

"Kabine Toplantımızın ardından yapacağımız Millete Sesleniş konuşmamızda bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım. Bugün burada sadece daha önce söz verdiğimiz 4 meslek grubunu değil 5 milyonu aşkın memurumuzun ve emeklilerin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini paylaşmak istiyorum."

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.