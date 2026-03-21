Türkiye'den İsrail'e tepki: Yahudi işgalci terörü derhal son bulmalı

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde tırmanışa geçen Yahudi işgalci şiddeti ve İsrail güvenlik güçlerinin Filistin halkına yönelik baskılarını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgedeki insani durumun ve güvenlik koşullarının kötüleştiğine dikkat çekilerek şunlar kaydedildi;

Batı Şeria’da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısını kınıyoruz. İsrail’in bölgede kalıcı barışın anahtarı olan iki devletli çözümü aşındırmayı amaçlayan ilhak uygulamalarına ve Filistinlilerin, başta yaşam hakkı olmak üzere, temel haklarını hedef alan yerleşimci terörüne derhal son verilmesi hem uluslararası hukuk hem de bölgenin istikrarı bakımından temel bir gerekliliktir.