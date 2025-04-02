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TRT Haber 02.04.2025 20:02

Türkiye'den İsrail'e tepki: Bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adım

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den İsrail'e tepki: Bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adım

Soykırımcı İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik provokasyonları sürüyor.

İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Milletvekili Itamar Ben-Gvir Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.  

Türkiye'den konuya ilişkin tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail hükümetinin bir üyesinin Mescid-i Aksa’ya bugün (2 Nisan) gerçekleştirdiği baskını kınıyoruz. Netanyahu'nun suç ortaklarının bu eylemi, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırmayı amaçlayan tehlikeli bir adımdır. Bugün ayrıca, Gazze’ye yönelik askeri operasyonların genişletileceğinin ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim faaliyetlerinin süreceğinin açıklanması, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan ve barış perspektifinden tamamen uzak yaklaşımının bir diğer tezahürü olmuştur. Uluslararası toplum, kutsal mekanların dokunulmazlığını teminat altına almak, benzer provokasyonların tekrarını önlemek ve İsrail’in işgal yoluyla topraklarını genişletmesine engel olmak için kararlı bir duruş sergilemelidir."

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İsrail Mescid-i Aksa Dışişleri Bakanlığı Netanyahu Gazze
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