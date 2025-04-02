Bakanlar "boykot" çağrılarına karşı alışveriş yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası CHP tarafından başlatılan 'boykot çağrıları' esnafta karşılık bulmadı.

Bakanlar esnafa destek olarak boykot çağrılarını boykot etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bakan Bolat, Ankara'nın Keçiören ilçesindeki esnaf ziyareti sırasında kahvaltı, daha sonra da alışveriş yaptı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da bugün bir pastanedesiniz. İçerisi müşterilerle dolu, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birileri Türkiye ekonomisini durdurma, ekonomiye zarar verme çabası içinde ama biz Türkiye ekonomisini 22 yılda, dolar bazında, 6,5 kat büyütmüş bir yönetimin mensuplarıyız. Bizim görevimiz ticareti, üretimi büyütmek, istihdamı artırmak. Bunu da başardık. Bugün esnafla dayanışma, milli ekonomiye sahip çıkma ve üretimin, tüketimin, ticaretin, emeğin, istihdamın dayanışma günüdür."

Bolat, vatandaşlara "yarının alışverişini bugünden yapmaları" çağrısında bulunarak, şunları kaydetti:

"Rakamları şöyle yükseltsinler ve Türkiye'de ticaretin büyüdüğünü göstersinler. İşverenlere de esnafa da çağrım o ki, kendi tüketimlerini de yarına bırakmasınlar. Böylece Türkiye ekonomisi nasıl dünyada çok büyük takdir görüyorsa, içeride de bugünü halkımızın iş, aş, refah düzeyi ve geleceğiyle alakalı milli ekonomimizi büyüteceğimiz bir gün olarak tarihe kazıyacağız. 2 Nisan, Türkiye ekonomisinde tarihi bir gün olacak. Yapanlar, üretenler kazanacak, yıkmaya, durdurmaya çalışanlar kaybedecek."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Ankara'da bir iş yerinden yaptığı alışverişe ilişkin görüntüleri paylaşarak, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ürünlerimize, esnafımıza yönelik boykot çağrıları, doğrudan ülkemizin ve milletimizin emeğine ihanettir. Milletimizle birlikte 7'den 77'ye bir ve beraber olarak büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru ilerleyeceğiz. Yerli üretimimizi desteklemeye, esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Paylaşılan görüntülerde, Bakan Yerlikaya'nın alışveriş yapan bazı vatandaşlarla sohbet ettiği anlar da yer aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin boykot çağrısına sosyal medya hesabından fotoğraflı bir yanıt verdi.

Alışveriş yaptığı bir fotoğrafına yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’i destekleyen markaların ürünlerine karşı boykota sağır olanlar millî marka ve ürünlerimize saldırıyor. Şaşırmadık. İnadına millî ve yerli her ürünü destekliyoruz."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da boykot çağrılarına yaptığı alışveriş fotoğrafıyla karşılık verdi.

"Üreten, çalışan, emek veren herkesin yanındayız. Türkiye emeğin ve alın terinin değerini bilir."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından boykot çağrılarına şu sözlerle tepki gösterdi:

"CHP’nin içine düştüğü akıl tutulmasını izah etmekte herkes zorlanıyor. Kanımca, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2009 yılındaki “One Minute” çıkışı, Türkiye’de siyasal hayatta birçok dinamiği yerinden oynattı. Kendi kişisel siyasi çıkarları için ülkesini satmaktan çekinmeyen küresel yapının Türkiye’deki maşası olan FETÖ unsurları, siyasete gayriahlaki yöntemlerle müdahale etmeye başladı. AK Parti ve MHP bu unsurlardan kısa sürede kurtuldu. CHP ise, Mayıs 2010’da Deniz Baykal’a kurulan komplodan itibaren bu yapıların etkisinden bir türlü kurtulamadı.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve ekibinin yabancı medyaya verdikleri röportajlarda küresel sermayeye atfen kullandıkları “Biz sizin adınıza Türkiye’de bu kavgayı veriyorduk, şimdi bizi yalnız bırakıyorsunuz” şeklindeki açıklamalar, ardından Gezi olaylarını hatırlatan sokak hareketleri çağrısı ve son olarak boykot söylemleri, tam da 2009 sonrasında yaşananları anımsatmaktadır. Kendi kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutanlar, yaptıklarının ülke ve millet için doğuracağı zararları zerre kadar düşünmeden, bencilce ve hesapsızca hareket etmektedir. Bu tavrın demokrasiyle, hukuk devletiyle, bağımsızlıkla ve vatanseverlikle hiçbir ilgisinin olmadığını kendilerine hatırlatmak, bizler için bir vatandaşlık borcudur."

Bakan Tekin, kızı ve bazı milletvekilleriyle Ankara'da bir alışveriş merkezindeki bir kitapçıyı da ziyaret etti. Kitapları inceleyen Tekin, çocuklarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, aldığı kitapları çocuklara hediye etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından alışveriş yaptığı görüntüyü paylaştı.

Memişoğlu, "Her daim yerli ve millî olanın destekçisiyiz. İşçimizin alın terinin, esnafımızın emeğinin farkındayız. Girişimcimizin ve üreticimizin yanındayız" ifadeleriyle destek verdi.