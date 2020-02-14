Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den Google'a 98,3 milyon liralık ceza
Rekabet Kurumu tarafından, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırması nedeniyle Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine karar verildi.
Google’ın genel arama pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak çevrim içi alışveriş hizmetleri pazarındaki rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Google'a 98 milyon 354 bin lira idari para cezası verilmesine oy birliği ile karar verildi.
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited ve Alphabet Inc. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.https://t.co/G5WeQ0JJR5— Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) February 14, 2020
Etiketler: son dakika Rekabet Kurumu google cezaSon Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 18:55
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