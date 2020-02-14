Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey toplantısının 6. gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'ın başkanlık ettiği toplantı sonrası iki ülke arasında 13 alanda iş birliği protokolü imzalandı.

İki lider, toplantının ortak bildirisi ile "Türkiye ile Pakistan arasında stratejik ekonomik çerçeve ilanı" anlaşmasını imzaladı.

TRT ile Pakistan Televizyonu arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Pakistan Yayıncılık Kurumu ve Televizyon Kurumu arasında da iş birliği protokolü yapıldı. Protokole, TRT adına Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Eren imza attı.