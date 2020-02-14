CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen DİSK 16. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

Kılıçdaroğlu, bugün en sıcak gündemin işsizlik olduğunu belirtterek, "Bunu aşmak için de birlikte mücadele etmek zorundayız. Demokrasiyi inşa edeceğiz, Türkiye hep birlikte üretecek, güçlü bir sosyal devleti kuracağız ve bunun sürdürülebilirliği için de dünyadaki bilim dahil, bütün gelişmeleri yakından izleyeceğiz." dedi.

İşsizliğin bu noktaya gelmesinin temel nedeninin Türkiye'nin üretim sürecinden koparılması olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, üretim sürecinden koparılan bir Türkiye'nin, ağır bedeller ödediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu, sendikacı olmanın sadece işçinin sorunlarıyla ilgilenmek olmadığını ifade ederek, "Sendikacı olmak Türkiye'nin ve dünyanın sorunlarını yakından izlemek ve çözüm üretmek demektir. Biz kendi sorunlarımızı biliyoruz, çözümünü de biliyoruz. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız." ifadelerini kullandı.