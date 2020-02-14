Çin'in Vuhan şehrinden Ankara'ya getirilen 42 kişinin karantina süreci sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu süreçte ilk günden itibaren 3 gün arayla aldığımız bütün tetkikler en son dün gece numunelerin sonuçları bugün çıktı. Sonuçların negatif olduğunu herhangi bir koronavirüs olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Herhangi bir takip yapmamız gerekmiyor. Bilim Kurulu'nun herhangi bir önerisi yok." dedi. 42 yolcunun normal hatalarına devam edebileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ambulans uçakla 1 Şubat'ta Ankara'ya getirilmişti uçakta bulunanlar, 14 gün boyunca tek kişilik odalarda gözlem altında tutuldu. Uçaktaki 32 Türk, 6 Azerbaycan, 3 Gürcistan ve bir Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 42 yolcu ile mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 62 kişi, 17 ambulans ile Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne götürülmüştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklama yapıyor.

https://t.co/fInf1wuubZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 14, 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 günlük karantina sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, tüm tahlillerin yapıldığını ve test sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Bu gelişmenin ardından Çin'den tahliye edilen 42 kişi karantina hastanesinden taburcu edildi.

Yerli kit ihraç edilecek

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.